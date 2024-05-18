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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları İtalya'ya 3-1 mağlup | İtalya-Türkiye: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları İtalya'ya 3-1 mağlup

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında İtalya'ya 3-1 yenilerek ikinci mağlubiyetini aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:13 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:13
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        Sultanlar, İtalya'ya kaybetti
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta İtalya'ya 3-1 yenilerek, Milletler Ligi'nde ikinci mağlubiyetini aldı

        Geçen yıl Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran ve 2024 yılı milli takım sezonunu Antalya'da açan "Filenin Sultanları", ilk haftanın 3. maçında Antalya Spor Salonu'nda İtalya ile karşılaştı.

        Voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği mücadelenin ilk setin ilk 5 dakikası her iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçti.

        İtalya'nın 3 sayılık fark açmasının ardından Türkiye Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla sete tutunmaya çalıştı. İtalya setin son anlarındaki hücum performansıyla 4 sayılık farka ulaştı. Maçı bırakmayan Türkiye, Melissa Vargas, Zehra Özbay, Aslı Kalaç ve Hande Baladın'ın sayılarıyla önce 24-24 beraberliği yakaladı, ardından 27-25 önde tamamlayıp skoru 1-0'a getirdi.

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        İkinci set, takımların karşılıklı sayılarıyla başladı. İtalya, Antropova, Danesi, Degradi'nin etkili servis, blok ve smaç sayılarıyla 5 farklı üstünlüğe ulaşırken, Türkiye Melissa Vargas ile sete tutunmaya çalıştı. Setin son anlarında Türkiye'nin farkı kapatma çabası sonuç vermeyince "Filenin Sultanları", ikinci seti 25-21 kaybetti: 1-1

        Üçüncü sette İtalya A Milli Kadın Voleybol Takımı karşısında Türkiye, geriye düşmesine karşın Melissa Vargas'ın özellikle hücumdaki üstün performansıyla öne geçmeyi başardı. Toparlanan İtalya, hücumdaki verimliliğiyle seti 25-21 kazanarak öne geçti: 1-2.

        Etkili blok ve smaç sayılarıyla bir ara 8 sayılık (20-12) fark yakalayan İtalya, dördüncü seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı.

        DÖRDÜNCÜ RAKİP FRANSA

        Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren ve ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Hollanda'yı 3-1'lik skorla geçmişti. Milliler, organizasyondaki dördüncü karşılaşmasında yarın Fransa ile saat 20.00'de karşılaşacak.

        Milletler Ligi'ndeki ilk maçında 14 Mayıs'ta Polonya'ya 3-0 kaybeden, ikinci karşılaşmasında Almanya'ya 3-1, dün de Bulgaristan'ı 3-0'lık skorlarla mağlup eden İtalya ilk hafta mücadelelerini tamamladı.

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        KARŞILAŞMADA FAIR-PLAY KARTLARI

        İlk sette, İtalyan'ın hücumları sırasında dışarı çıkan topa kendilerinden temas olduğunu hakeme bildiren Ebrar Karakurt ve Hande Baladın'a, ikinci sette ise İtalya'dan Degradi'ye hakem Epaminondas Gerothodoros, fair play anlamına gelen yeşil kart gösterdi.

        Salon: Antalya

        Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan) Sonja Simonovska (Karadağ)

        İtalya: Bosetti, Bonifacio, Cambi, Antropova, Danesi, Degradi, (Akrari, Nervini, Spirito, Fersino, Omoruyi, Bosio, Nwakalor, Mingardi, )

        Türkiye: Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Zehra Güneş (Beyza Arıcı, İlkin Aydın, Gizem Örge, Tuğba İvegin, Ayça Aykaç Altıntaş, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay, Simge Aköz)

        Setler: 25-27, 25-21, 25-21, 25-19

        Süre: 101 dakika (29, 24, 24, 24)

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