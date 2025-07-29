Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç programı ve kadrosu: Türkiye Dünya Şampiyonası voleybol maçları ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenecek şampiyonada E Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak. Geri sayım sürerken Türkiye Dünya Voleybol Şampiyonası maç takvimi voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye Dünya Şampiyonası voleybol maçları ne zaman? İşte, 2025 Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç programı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu...
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22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için geri sayım devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada E Grubu’nda üç maça çıkmaya hazırlanıyor. Filenin Sultanları, grup aşamasında sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele ederek ilk ikide yer almaya çalışacak. Ay-yıldızlı takımın geniş kadrosu açıklandı. Milletler Ligi (VNL) kadrosunda yer almayan kaptan Eda Erdem, organizasyonda takımını yalnız bırakmayacak. Peki, Türkiye Dünya Şampiyonası voleybol maçları ne zaman? İşte, 2025 Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi ve kadrosu...
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TÜRKİYE-DÜNYA ŞAMPİYONASI VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN?
2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada E Grubu'nda sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek.
Filenin Sultanları, 23 Ağustos'ta İspanya ile, 25 Ağustos'da Bulgaristan ile, 27 Ağustos'ta ise Kanada ile karşı karşıya gelecek.
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TÜRKİYE DÜNYA ŞAMPİYONASI VOLEYBOL MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Türkiye Dünya Şampiyonası maçlarının TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
Filenin Sultanları, grup müsabakalarını Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.
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FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ
23 Ağustos 2025
15.30 Türkiye-İspanya
25 Ağustos 2025
15.30 Türkiye-Bulgaristan
27 Ağustos 2025
12.00 Türkiye-Kanada
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A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın
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