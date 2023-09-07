Filenin Efeleri çeyrek final için sahada! Türkiye Slovenya voleybol milli maçı ne zaman?

Türkiye Slovenya son 16 turu maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden biri olan Filenin Efeleri, çeyrek finale yükselmekten başka bir şey düşünmüyor. İşte, Türkiye Slovenya voleybol son 16 turu maçı hakkında detaylar...