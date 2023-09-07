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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri çeyrek final için sahada! Türkiye Slovenya voleybol milli maçı ne zaman? - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri çeyrek final için sahada! Türkiye Slovenya voleybol milli maçı ne zaman?

        2023 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki son maçını kazanan ve son 16 turuna yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Slovenya ile çeyrek finale yükselme maçına çıkıyor. Peki, Filenin Efeleri'nin Slovenya karşısındaki son 16 turu voleybol maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 17:50 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:50
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        • 1

          Türkiye Slovenya son 16 turu maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden biri olan Filenin Efeleri, çeyrek finale yükselmekten başka bir şey düşünmüyor. İşte, Türkiye Slovenya voleybol son 16 turu maçı hakkında detaylar...

        • 2

          TÜRKİYE BELÇİKA SON 16 TURU MAÇI NE ZAMAN?

          D Grubu'nu 4. bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunda B Grubu'nun lideri olan Slovenya ile karşılaşacak.

          Millilerimizin zorlu mücadelesi 8 Eylül Cuma günü oynanacak.

        • 3

          A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI

          30 Ağustos: Türkiye 0-3 Fransa

          1 Eylül: Türkiye 2-3 Romanya

          2 Eylül: Yunanistan 1-3 Türkiye

          4 Eylül: Türkiye 2-3 Portekiz

          5 Eylül: Türkiye 3-0 İsrail

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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