        Fikret Orman'ın aşkı yeni olsa da imajı eski - Magazin haberleri

        Fikret Orman'ın aşkı yeni olsa da imajı eski

        Bir dönemin ünlü modeli Güzide Duran ile aşk yaşayan Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın imaj değişikliğine gittiği düşünülse de gerçek öyle değil

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 09:31 Güncelleme: 20.08.2025 - 09:49
        Aşk yeni olsa da imaj eski
        Adnan Aksoy ile çekişmeli boşanma sürecinde olan Güzide Duran, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile yeni aşka yelken açmıştı.

        Dün akşam bir televizyon programına katılan Fikret Orman'ın imajı hakkında birçok yorum yapıldı.

        Sosyal medya kullanıcıları, Fikret Orman'ın Güzide Duran ile olan birlikteliğiyle birlikte saçlarını boyatarak genç bir görünüm peşinde olduğu yönünde yorumlarda bulundu.

        Ne var ki Fikret Orman, Güzide Duran ile olan birlikteliğinden önce de saçlarını boyatıyordu.

        Haziran 2024'te çekilen bu fotoğraf, Fikret Orman'ın saçlarını, birlikteliği öncesinde boyattığını gözler önüne seriliyor.

        Dava açtı ama soyadını silmedi
        Haberi Görüntüle
        Hayatını Orman kaplamış
        Haberi Görüntüle
        #fikret orman
        #Güzide Duran

