Fikret Orman'ın aşkı yeni olsa da imajı eski

Adnan Aksoy ile çekişmeli boşanma sürecinde olan Güzide Duran, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile yeni aşka yelken açmıştı.

Dün akşam bir televizyon programına katılan Fikret Orman'ın imajı hakkında birçok yorum yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Fikret Orman'ın Güzide Duran ile olan birlikteliğiyle birlikte saçlarını boyatarak genç bir görünüm peşinde olduğu yönünde yorumlarda bulundu.

Ne var ki Fikret Orman, Güzide Duran ile olan birlikteliğinden önce de saçlarını boyatıyordu. Haziran 2024'te çekilen bu fotoğraf, Fikret Orman'ın saçlarını, birlikteliği öncesinde boyattığını gözler önüne seriliyor.