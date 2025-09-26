Fikret Orman: Evime gidiyorum
Bir süredir Güzide Duran ile yaşadığı aşk ile gündemde olan Fikret Orman, Arnavutköy'de görüntülendi. Orman, gazetecilere; "Arkadaşlar, evime gidiyorum, iyi akşamlar" demekle yetindi
Giriş: 26.09.2025 - 08:46 Güncelleme: 26.09.2025 - 08:46
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Arnavutköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
Mekândan arkadaşlarıyla birlikte ayrılan Fikret Orman, gazetecilere; "Arkadaşlar, evime gidiyorum. İyi akşamlar" demekle yetindi. Orman, daha sonra hızlı adımlarla otomobiline doğru ilerledi.
