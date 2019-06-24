Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalar yaptı.

Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Güven'in transferini yaptık. Güven'in oynadığı yerde Babel vardı. Aldığı ücretlere bakalım... Güven çok daha başarılı oldu. 7 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Negredo, Babel, Pepe, Vagner Love... 3 tane takviyeyle ikinci yarıda çok daha başarılı olduk, ilk devreye kıyasla. Bu bir takım oyuncu. Takım oyunu felsefesinin hocası da bizde. Abdullah hocayı kast ediyorum. Sattığımız kadar alıyorduk. Yaşı büyük ve bonservisi elinde olan oyuncular alıyorduk."

"BÜTÇEYE UYGUN MAAŞLI FUTBOLCULAR TRANSFER ETMEK İSTİYORUZ"

"Biz bu sene hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de ligde şampiyonluğa mücadele edecek bir takım kuracağız. Bütçeye uygun maaşlı futbolcular transfer etmek istiyoruz. Başakşehir'den oyuncu talebimiz yok. Göksel Gümüşdağ iyi bir kişiliktir. 5 senelik kontratları vardı Abdullah Avcı'yla. Bizden bir talepte bulunmadan sözleşmeyi feshettiler. Bir tane talebimiz yok Medipol Başakşehir'den. Bizim önümüze bir menajer de koymadı. Bildiğim kadarıyla sözleşmede tazminat maddesi yok. Sezonluk 12 milyon TL'ye anlaştık"

"QUARESMA AYRILMAK İSTİYORSA AYRILIR"

"Kamuoyunun önünde bir camia burası. Gazeteciler bizden daha hızlı öğreniyor bazı şeyleri bazen. Quaresma ilk geldiğinde 2.5 sene oynadı sanırım, 4 sene de oynadı. 6.5 senedir bizde. Bu ilişkiler duygusal ilişkiler değillerdir. Profesyonel ilişkiler. Ricardo'nun 1 yıl daha sözleşmesi var. Bu duygusal bir iş değil ama Ricardo duygusal bir arkadaşımız. Gazetelerdeki haberlere duygusal tepki veriyor. Bizim sakladığımız bir şey yok. Gelir, konuşuruz. Ayrılmak istiyorsa ayrılır. Oyuncunun menfaati önemli ama takımımızın menfaati çok daha önemli. Burada birisi yüz 100 yalan bir haber yapmıştır, o da ona intikal etmiştir. Ricardo'nun tepkisi biraz laz tepkisidir, bir anda yükselip bir anda iner. Oyuncu bir eşya, bir vazo değil. Bir ruhu var, bir insan. Biz oyuncu açısından sadece kulüp bazlı karar veririz. Oyuncu kendi açısından karar verir. Cenk Tosun da giderken kendi gitmek istedi, ondan oldu transferi oldu"

"CENK'LE GÖRÜŞTÜM"

"Akılları bizde kalan oyuncularımız vardı. Biz olaya Beşiktaş'ın menfaatleri açısından bakarız. Cenk Tosun da çok gitmek istemişti. Cenk bizim evladımız, sanki buradan hiç gitmedi. Dönmek isterse burası onun evi. Kendisiyle konuştum. Avrupa'da futbol oynamak istediğini söyledi"

"BURAK FUTBOLU BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK İSTİYOR"

"Burak futbolu kariyerini burada bitirmek için Beşiktaş'a geldi. Teklif gelmesi hoş bir şey. Bir teklif geldi ancak tatmin edici değil. Bizim açımızdan görüşülebilir bir konu değil. Burak buraya kariyerini bitirmek üzerine geldi. Müthiş Beşiktaşlı, müthiş profesyonel. Burak için teklif geldi ama tatmin edici değil. Bizim için görüşülebilir bir konu değil. Burak'ın kaptan olmasını istiyorum. Liderlik vasfı, takımı sahiplenmesi, yaşı, tecrübesi, saygınlığı buna müsait. Beşiktaş'ın kaptanını yönetim kurulu verecek. Bunu yönetim kurulunda konuşacağız"

"DORUKHAN'LA ALAKALI BİR TEKLİF GELMEDİ"

"Dorukhan'la alakalı bana ulaşmış bir teklif yok. Rivayetler dolaşıyorlar. Bunların %99'u resmi olmadığı için yalan.

"KARIUS KALACAK"

"Karius için 1.2 milyon Euro kiralama ücreti ödüyoruz. Kendisi de 2 milyon Euro civarında yıllık ücret alıyor. Gelecek sezon da kaleci Karius olacak. Başka bir kaleci almayı düşünmüyoruz. İkinci kaleci olarak Utku'yu düşünüyoruz. Bu dediklerim bugün için geçerli. Kampta hoca bunun dışında bir karar verir, o zaman konuşuruz"

YAYINCI KURULUŞLA İLGİLİ KONUŞTU

"beIN Sports bizim yayıncı kuruluşumuz. Çok kıymetli bir grup. Dünya çapında bir kuruluş ve dünyanın her yerinde olan bir kuruluş. Eskiden Digiturk dönemde bu kadar ilişki ve organizasyon imkanı yoktu. beIN Sports'un bazı rahatsızlıkları var. Bunlar sadece maddi değil. Kulüpler ve federasyonla alakalı rahatsızlıklar... beIN Sports bazı rahatsızlıklarında haklı, bazılarında ise konuşmamız gerekiyor. Alınganlıklar da olabilir. Lig başlamadan önce bunların konuşulması lazım. Aşılmayacak konular değil. Kıymetli bir yayıncı ve kurum. Bunları karşılıklı görüşmelerle aşacağımızı düşünüyorum. Mehmet Sepil, Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu ve Adil Gevrek'ten oluşan bir komisyon var. Bu komisyon önümüzdeki haftadan itibaren beIN Sports'la görüşmelere başlayacak"

"NEREDEYSE KAYYUMA GİDECEKTİ"

"Beşiktaş'ta bir çıtayı ortaya koyduk. Türkiye'de Beşiktaş'tan beklenmeyecek şeyleri başardık. Beşiktaş'ı aldığım dönemdeki halini biliyorsunuz. Kulüp neredeyse kayyuma gidecekti. Biz bir anda yeni bir sayfa açtık. Dünyanın en güzel stadyumlarından birini yaptık. Sadece futbol stadyumu olarak görmemek lazım. 200 milyon dolar üzerinden fazla bir yatırım yaptık. Çok büyük sponsorluk anlaşmaları yaptık. Beşiktaş tarihinde olmayan mağaza yatırımları yaptık. Çok fazla oyuncu satıp, başarılara imza attık. Bu çıtayı yukarı çektik ve taraftarlar da beklentilerini yukarıya çıkardı. Biz Beşiktaş'ı 330 milyon borçla aldık. Bu borcu hem finanse ettik, hem de bunları yaptık"

"Bunları başarmak müthiş özveri gerektiren bir şey. Para sihirbazı denirken buraya geldik. Beşiktaş'ta pusu kültürü var. Benim ve yönetimimin üzerine gidildi. Biz çalışıp daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Beşiktaş taraftarları sadece semtte ve stadyumda değil. Dünyanın her yerinde taraftarı olan bir kurum burası. Beşiktaşlılar bizim Beşiktaş'a neler kattığımızı biliyor. Son 2 sezondaki sonuçlardan memnun değiller. Biz de memnun değiliz, zaten Şenol hoca da memnun olmadığını söylemişti. Biz Umut Güner'le beraber stadyumu yaptık. Büyük emekleri var. Açılış gününde Umut'a da teşekkür etmiştim. Sonradan transferde 3 sene birlikte çalıştık. Aboubakar, Talisca, Babel, Pepe gibi başarılı transferlerde Umut Güner vardı. Çok önemli işlerde çalıştık. Futbolda profesyonelliğe dönmek istiyoruz. Umut'u bir yerden aldığımız yok"

"Şafak Mahmutyazıcıoğlu çok özverili bir çocuk. Onları zedelemek için iftira atıyorlar. Çok başarılı yöneticiler. Öyle olmasalardı ben onlarla devam etmezdim. Bizim yaptığımız işlerin dezavantajları çok"

"FENER OL' KAMPANYASI BAŞARILI"

"Fener Ol çok iddialı bir kampanya. Onları tebrik ediyorum. Biz böyle bir şey yapmayı düşünmedik, düşünmüyoruz da. Ben bu kadar başarılı olacaklarını düşünmüyordum. Tebrik ediyorum.

"KAGAWA'YI KADRODA DÜŞÜNÜYORUZ"

"Ljajic'in bonservisini almıştık. Kagawa'yı kadromuzda düşünüyoruz ama kendisinin İspanya hayali var. Temmuz ayı içerisinde bir daha konuşacağız. Olursa devam edeceğiz."

"TFF'Yİ ATEŞTEN BİR GÖMLEK OLARAK GÖRMÜYORUM"

"Nihat Özdemir'in kendisine de ifade ettim. Ateşten bir gömlek olarak görmüyorum TFF'yi. Ortada maddi bir sıkıntı yok. Kararlar üzerindeki dengesizlik ve sahada olan adaleti sağlamak federasyonun işi. Adil ve denetlenebilir bir komisyon oluşturmaları gerekiyor. Futbolda adaleti sağlamak onların işi. TFF, adil yönetim düzenini sağlamalıdır"

"Taraftarlar, 'Beşiktaş'ın hakkını savunmuyorsunuz' diyorlar. Ali Koç da Kulüpler Birliği'nde böyle söyledi. Biz dünya kulübü olacağız diyoruz. Dünyada böyle bir şey var mı, yok. Bizim birinci işimiz Beşiktaş. Bizim futbola da hizmet etmemiz gerekiyor. Bu adaleti sağlamak federasyonun işi. Biz taraftarlarımızla yüz yüzeyiz. Büyük kulüpler olarak biz bunları yaşıyorsak Anadolu kulüplerini düşünelim. Mücadele ediyorlar. Dayak yedikleri zaman... Erzurumspor ligden düştü. İnşallah yeniden aramıza gelirler. Futbolun marka değerine hizmet etmemiz lazım. Dilimizde tüy bitti"

"Bilbao'nun kalecisini Chelsea 80 milyon Euro'ya kaleci sattı. Aynı kaleci Türkiye'de oynasa bu kadar paraya gider mi? Gitmez. Bu marka değeriyle alakalı. 1 yıllık sözleşmesi olan Hazard 120 milyon Euro gibi bir bedelle Real Madrid'e satıldı. Dünya kulübü olmak için büyük paralar verip yaşlı oyuncuları almak mı gerekiyor? Dünya kulübü olmak için bunları yapmalıyız. Hakemler gördüklerini çalmalı. Eski hakemlerle olmaz. En azından gençlerle çıksınlar, 'Genç olduğu için hata yaptı' deriz. Cüneyt hoca dünya çapında bir hoca. Yurt dışında ve Türkiye'de farklı farklı maç yönetiyor. Bunu Türkiye'de de uygulamaları lazım. Çok başarılı hakemler yetiştireceğiz. Kötüyü örnek yapmayacağız"

"VAR sisteminin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'deki hakemlerin VAR'la ilgili yaptıklarını doğru bulmuyorum."