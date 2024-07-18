FIFA Dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takım 16 sıra birden yükseldi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdıran A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya sıralamasında büyük bir yükselişe imza atarak 16 sıra birden tırmandı. İşte ay-yıldızlıların FIFA dünya sıralamasındaki yeri ve detaylar...
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te çeyerk finale kalarak ülkemizi gururlandıran A Milli Futbol Takımımız, Avrupa şampiyonalarında tarihinin en yüksek galibiyet sayısına ulaştı.
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Turnuvada oynadığı toplam 5 maçın 3'ünü kazanan ay-yıldızlıların bu başarısı FIFA milli takımlar sıralamasına da yansıdı.
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Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalan Türkiye, dünya sıralamasında 16 basamak birden tırmandı. EURO 2024'e dünya 42'ncisi olarak başlayan A Milliler, 26'ncı sıraya kadar yükseldi.
FIFA dünya sıralamasının ilk 10 sırasında ise şu takımlar yer alıyor:
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10) İTALYA
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9) KOLOMBİYA
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8) PORTEKİZ
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7) HOLLANDA
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6) BELÇİKA
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5) BREZİLYA
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4) İNGİLTERE
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3) İSPANYA
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2) FRANSA
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1) ARJANTİN