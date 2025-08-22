FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor Kulübüne 6 puan tenzili (silme) cezası uyguladı.
Giriş: 22.08.2025 - 19:45 Güncelleme: 22.08.2025 - 19:55
FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor'a 6 puan tenzili (silme) cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.
