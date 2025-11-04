Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol FIFA'dan İran'ın 'kadın taraftar' kararına övgü - Futbol Haberleri

        FIFA'dan İran'ın 'kadın taraftar' kararına övgü

        FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'da statlara kadın taraftarların alınmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 10:22 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        FIFA'dan İran'ın 'kadın taraftar' kararına övgü
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIFA Başkanı Gianni Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran Hazfi Kupası'nda Nassaji Mazandaran ile Shahid Ghandi Yazd arasında 1 Kasım'da Meşhed'deki İmam Rıza Stadı'nda oynanan maçta kadınların ve kızların katılımını öğrenmekten büyük memnuniyet duydum. Bu, geçen aralık ayında İsfahan'daki Nakş-ı Cihan Stadı'nda oynanan ve 45 bin kadın ve kız çocuğunun katıldığı İran 1. Lig maçının ve 2023'te 3 bin kadın ve kız çocuğunun statta bulunduğu Tahran derbisinin ardından umut verici bir gelişme." ifadelerini kullandı.

        Futbolu daha küresel ve erişilebilir kılmak istediklerini belirten Infantino, şunları söyledi:

        "FIFA'nın vizyonu, futbolu dünyanın her yerindeki herkes için erişilebilir ve ulaşılabilir kılmaktır. Çünkü oyunumuz, onu deneyimlemek isteyen herkese aittir. Futbolu daha da küresel hale getirmek için dünya genelindeki ilgili makamlarla diyaloğumuzu ve çabalarımızı sürdürürken, bu gelişmelerin olumlu yönde devam etmesini umuyorum."

        Bu arada İran; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Habertürk Anasayfa