Son yıllarda futbol oyun kurallarında birçok değişiklik yapılırken FIFA, oyunu kökten değiştirebilecek 5 yeniliği daha gündemine aldı. İşte İspanyol Mundo Deportivo'nun haberine göre yapılması planlanan 5 değişiklik:

30'AR DAKİKALIK 2 DEVRE

FIFA'nın 45 dakikalık devreleri 30'ar dakikaya düşürme planı yeniliklerden çok dikkat çekenlerden. Z Kuşağı'nın uzun maçlar izlemek istememesi nedeniyle son dönemde dillendirilen maçları kısaltma fikrinin, 30'ar dakikalık 2 devreyle 60 dakika olarak hayata geçirilmesi planlanıyor.

SÜRE DURACAK

Maçlar 60 dakikaya indirilirken, basketbol ve futsal gibi sporlarda da uygulanan, topun durması durumunda sürenin de durması planı hayata geçirilecek. Bununla birlikte oyunun daha hızlanması planlanıyor.

SINIRSIZ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Koronavirüs ile birlikte 3'ten 5'e çıkarılan oyuncu değişikliği, basketboldaki gibi sınırsız duruma getirilecek.

TAÇ ATIŞI AYAKLA

Futbolda oyuncuların topu elle oyuna soktuğu taç atışlarının da artık ayakla yapılması gündemde. Böylece taçların da daha tehlikeli pozisyonlar yaratmak için kullanılabileceği ve rakiplerin de topu taca atmaktan çekinebileceği belirtiliyor.

SARI KARTTA SÜRE CEZASI

Bir diğer değişiklik ise sarı kartlarda gerçekleşebilir. Sarı kart gören oyuncu, 5 dakika oyun dışında kaldıktan sonra oyuna geri dönecek.

YENİ KURALLAR DENENİYOR

Yapılması planlanan değişiklikler, genç takım kategorilerindeki turnuvalarda denenmeye başladı. FIFA'nın bu değişiklikleri fazla zaman geçmeden hayata geçirmek istediği kaydediliyor.