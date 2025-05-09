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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun FIFA 23 sistem gereksinimleri nelerdir? FIFA 23 kaç GB boş alan istiyor? - Teknoloji Haberleri

        FIFA 23 sistem gereksinimleri nelerdir? FIFA 23 kaç GB boş alan istiyor?

        Futbol tutkunlarının merakla beklediği oyunlardan biri olan FIFA 23, serinin bugüne kadarki en gelişmiş sürümlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Gerek animasyonlar, gerekse top fiziği açısından gerçekçiliği artıran bu yapım, gelişmiş oyun motoru sayesinde daha sürükleyici bir futbol deneyimi sunuyor. Ancak her oyun gibi FIFA 23'ü bilgisayarında oynamak isteyen kullanıcılar için bazı teknik gereklilikler söz konusu. Özellikle oyunu yüksek ayarlarda oynamak isteyenlerin sistem bileşenlerine biraz daha dikkat etmesi gerekiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 10:48 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:48
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        FIFA 23 sistem gereksinimleri nelerdir
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        FIFA 23’ü akıcı ve sorunsuz oynayabilmek için sisteminizin belirli bir donanım gücüne sahip olması gerekiyor. Bu içerikte FIFA 23 kaç GB boş alan istiyor, hangi ekran kartı ve işlemci gerekir, RAM ne kadar olmalı, sistem gereksinimleri neler gibi tüm teknik detaylara açıklık getiriyoruz.

        FIFA 23 KAÇ GB BOŞ ALAN İSTİYOR?

        FIFA 23 oldukça büyük boyutlu bir oyun değil ancak son yıllarda oyunların boyutları genel olarak arttığı için bu oyun da belli bir depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Kurulum dosyaları ve güncellemelerle birlikte FIFA 23'ün toplamda 100 GB boş alan istemesi bekleniyor. Oyunun ana kurulumu ortalama 46 GB olsa da yeni sezon içerikleri, veri paketleri ve yamalarla birlikte bu alan kolayca büyüyebiliyor.

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        Bu yüzden oyunu yüklemeden önce en az 100 GB SSD boşluğu öneriliyor. SSD kullanımı, yükleme ekranlarının kısalmasına ve oyunun genel performansına katkı sağlar.

        FIFA 23 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        FIFA 23, düşük ve orta segment sistemlerde de oynanabilecek şekilde optimize edilmiş bir yapıya sahip. Ancak minimum sistem gereksinimlerini karşılayan cihazlarda grafik ayarlarının düşükte tutulması gerekebilir.

        • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
        • İşlemci: Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 1600
        • RAM: 8 GB
        • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 570
        • Depolama: 100 GB boş alan
        • DirectX: 12

        Bu sistem konfigürasyonu, oyunu düşük ayarlarda 1080p çözünürlükle oynamak için yeterli olabilir. Ancak stabil 60 FPS almak için ayarları optimize etmek gerekir.

        FIFA 23 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        Daha yüksek FPS, daha kaliteli grafikler ve gerçekçi animasyonlar için önerilen sistem gereksinimleri tercih edilmelidir. Bu özellikler, oyunun keyfini tam anlamıyla çıkarabilmek için oldukça önemlidir.

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        • İşletim Sistemi: Windows 10 veya Windows 11 64-bit
        • İşlemci: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 7 2700X
        • RAM: 12 GB
        • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5600 XT
        • Depolama: 100 GB SSD
        • DirectX: 12

        Bu konfigürasyon, 1080p çözünürlükte ultra ayarlarda oynanabilir bir deneyim sunar. Eğer 1440p ya da 4K çözünürlük hedefleniyorsa, ekran kartı tarafında daha güçlü modeller gerekebilir.

        OYUNUN YÜKSEK DONANIM GEREKSİNİMLERİNİN SEBEPLERİ

        FIFA 23’te HyperMotion 2 teknolojisinin kullanılması, oyuncuların hareketlerini daha doğal hale getiriyor. Oyuncu animasyonları, çim detayları, stadyum atmosferi ve ışık yansımaları bu sürümde daha gerçekçi şekilde sunuluyor. Tüm bu özellikler, ekran kartı ve işlemciye yük bindiriyor.

        Ayrıca oyun fizik motoru da daha gelişmiş durumda. Topun zeminle etkileşimi, oyuncu vücut dengesi, çarpışma dinamikleri gibi detaylar, işlemcinin sürekli hesaplama yapmasını gerektiriyor. Bu da, güçlü bir sistem gereksinimi doğuruyor.

        DONANIM YÜKSELTME ÖNERİLERİ

        Eğer sisteminiz FIFA 23’ü açsa bile takılmalar, donmalar veya FPS düşüşleri yaşıyorsanız bazı donanım güncellemeleriyle bu deneyimi iyileştirebilirsiniz:

        • RAM yükseltme: 8 GB yerine 12 GB veya 16 GB RAM, arka planda çalışan programlarla birlikte oyunun daha akıcı çalışmasını sağlar.
        • SSD geçişi: FIFA 23 gibi büyük haritalı oyunlar için SSD, hem açılış sürelerinde hem de oyun içi geçişlerde fark yaratır.
        • Ekran kartı: GTX 1050 Ti artık giriş seviyesi olarak kalıyor. RTX 2060 veya RX 6600 gibi modeller orta seviye için daha uzun ömürlü olur.
        • İşlemci yükseltme: Dört çekirdekli işlemciler yavaş yavaş yetersiz kalıyor. Altı veya sekiz çekirdekli işlemciler yeni oyunlar için daha idealdir.

        FIFA 23 LAPTOP’TA OYNANIR MI?

        FIFA 23, orta segment oyun laptoplarında rahatlıkla çalışabilir. Ancak dizüstü bilgisayarlarda ısınma problemleri, performans kaybına neden olabilir. Bu yüzden soğutma sistemine sahip laptoplar tercih edilmeli ve oyun sırasında arka plandaki uygulamalar kapatılmalıdır. Özellikle harici ekran kartına sahip modeller, dahili grafik işlemcilerden çok daha iyi performans gösterir. FIFA 23, futbol oyunları arasında gerçekçilik ve oynanış açısından yeni bir seviye sunuyor. Ancak bu kaliteye ulaşabilmek için sistemin yeterli olması gerekiyor.

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