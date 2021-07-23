FIFA 2022 çıkış tarihi ve fiyatı resmi olacak duyuruldu. Oyunseverlerin merakla beklediği oyun içinde birçok yenilik de barındıracağa benziyor. Peki FIFA 2022 ne zaman çıkacak? FIFA 22 satış fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...

FIFA 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yapılan açıklamaya göre FIFA 22, konsollar ve PC platformunun yanı sıra Stadia için de çıkış yapacak. Bu noktada oyunun Standart Sürümü’nü satın alanlar 1 Ekim 2021 tarihinde oynamaya başlayabilecek. Öte yandan Ultimate Sürüm sahipleri ise oyuna 4 gün erken erişim hakkına (27 Eylül 2021) sahip olacak.

FIFA 22 NE KADAR OLACAK?

FIFA 22’nin platformlara göre fiyatı şu şekilde olacak

PC (Steam)

Standart Sürüm – 419,99 TL

– 419,99 TL Ultimate Sürüm – 559,99 TL

PS4 & PS5

Standart Sürüm – 500 TL (PS4) / 560 TL (PS5)

– 500 TL (PS4) / 560 TL (PS5) Ultimate Sürüm – 700 TL (PS4 & PS5)

Xbox

Standart Sürüm – 499,99 TL (Xbox One) / 559,99 TL (Xbox Series XIS)

– 499,99 TL (Xbox One) / 559,99 TL (Xbox Series XIS) Ultimate Sürüm – 699,99 TL (Xbox One & Xbox Series XIS)