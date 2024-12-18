Fidyeciler Show Haber'i aradı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Avcılar'da inanılmaz bir olay yaşandı. Hurda deposuna giden 3 kişi iddiaya göre kendilerini polis olarak tanıtıp esnafı kaçırdı. Fidyeciler esnafın başına silah dayadıkları o anları kaydedip Show Haber Whatsapp İhbar Hattına gönderdi.
Giriş: 18.12.2024 - 19:37 Güncelleme: 18.12.2024 - 19:37
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Avcılar'da inanılmaz bir olay yaşandı.
Hurda deposuna giden 3 kişi iddiaya göre kendilerini polis olarak tanıtıp esnafı kaçırdı.
Fidyeciler esnafın başına silah dayadıkları o anları kaydedip Show Haber Whatsapp İhbar Hattına gönderdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ