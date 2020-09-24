Almanya’da Düsseldorf Üniversitesi Kliniği'nde tedavi gören bir kadın, bilgisayar korsanlarının hastane sunucularına yönelik gerçekleştirdiği fidye yazılımı saldırısı nedeniyle sağlık hizmetleri aksayınca tedavi olamadı. 60 kilometre uzaklıkta bulunan bir hastaneye nakledilen kadın, tedavinin gecikmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
Olayın, sağlık hizmetlerinde yaşanan ilk siber saldırıya bağlı ölüm olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, hastanelerin özellikle fidye yazılımı saldırılarına karşı gerekli önlemleri alarak iş süreçlerinin aksamasının önüne geçilebileceğini söyledi.
POLİS SİBER KORSANLARLA İLETİŞİME GEÇTİ
Düsseldorf Üniversitesi Kliniği’nden yapılan açıklamada, internet ağında bir süredir sorun yaşandığına ve sorunun siber korsanlardan kaynaklandığına yer verildi. Hastanenin sunucuları 10 Eylül Perşembe günü yerel saatle 03.00’te hackerlerin saldırısına uğradı ve hastanenin sistemi çöktü. Hastalara ait verilere erişim sağlanamaması ameliyatların ertelenemesine, acildeki hastaların ise başka hastanelere nakledilmesine neden oldu.
Sistemin eski haline döndürülmesi için fidye talep eden saldırganlarla iletişime geçen polisin servisteki hastaların acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirdiği ve korsanları, 30 sunucunun şifresini tekrar açmaya ikna ettiği belirtildi.
HASTANELER SİBER GÜVENLİĞE DAHA FAZLA BÜTÇE AYIRMALI
Koronavirüs döneminde sağlık kuruşlarına yönelik siber saldırıların arttığına dikkat çeken Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, “Fidye yazılımı saldırılarının sonucunda fabrikaların üretimini durduğuna, uçuşların ertelendiğine, borsaların kapandığına, eğitim sisteminin aksadığına ya da bankaların işlemlerini durdurmak zorunda kaldığına şahit olduk ancak ölümle sonuçlanan bu saldırı ile ilk kez karşılaştık” ifadelerini kullandı.
“Çoğu zaman para ve itibar kaybına yol açan siber saldırılar bu sefer bir can kaybına neden oldu” diyen Akkoyunlu, özellikle sağlık kuruluşlarının, siber güvenliğe daha fazla bütçe ayırması gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:
“Fidye yazılımını kaldırmak için siber korsanların istediği parayı ödemek, illegal bir iş modelinin devamlılığını teşvik etmiş oluyor. Dolayısıyla böyle bir durum yaşanmadan önce siber güvenliğe bütçe ayırmanız; kurumunuz, çalışanlarınız, hastalarınız ve iş ortaklarınız için en iyisidir.”
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