Ilıca Orman İşletme Şefi Tuba Kayalı da ormancılık mesleğini severek yaptığını belirterek, şöyle konuştu: "Ormanlarımızın her alanında kadın olarak biz de varız. Ormanlarımızın korunması, işletilmesi ve bakımında görev alıyoruz. Kadın olarak bu meslekte olmaktan dolayı mutluyum. Özellikle ağaçlandırma çalışmasının ardından bir fidanın belli bir seviyeye gelmesini görmek, bir ağaç haline gelmesini görmek bir anne olarak beni çok mutlu ediyor. Sonuçta bir fidanın ağaç haline gelmesi olayı insan ömrüne eş değer bir süreci oluşturuyor. Koruma, kontrol faaliyetlerimizde dikilen fidanların gelişmesini görmek bizleri ayrıca sevindiriyor ve yeşil vatanımıza hizmet etmiş oluyoruz."