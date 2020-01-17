Fibromiyaljiden korunma yolları

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Fibromiyaljiyi vücutta yaygın ağrı ile karakterize olan ve daha çok 25-45 yaş arası kadınları etkileyen bir hastalık olarak tanımlayan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ömer Fatih Şahin, Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kadının bu hastalıktan etkilendiğini belirtti.

FİBROMİYALJİNİN BELİRTİLERİ

Dr. Ömer Fatih Şahin, fibromiyaljinin belirtilerini şöyle sıraladı:

Ağrı: Kaslarda gerginlik, sertlik ve ağrı en önemli belirtisidir. Ayrıca eklemlerde de ağrı görülür. Bu bulgu vücudun bir bölgesinde sınırlı kalabilir veya neredeyse tüm kaslarda ağrı ile de ortaya çıkabilir. Ağrının yayılması daha çok kadınlarda görülürken, erkekler daha lokalize bulgularla gelir.

Yorgunluk: Çoğu hasta enerjisinin bittiğinden ve konsantre olamamaktan bahseder.

Uyku sorunu: Uyku hiçbir zaman yeterli gelmez. Fibromiyalji hastaları uyandıklarında hep yorgun kalkarlar.

Hassasiyet: Hastaların yaklaşık yarısında gürültü, ışık ve bazı gıdalara karşı aşırı hassasiyet vardır.

Kronik baş ağrıları: Migren veya gerilim tipi baş ağrıları fibromiyaljiye eşlik eden diğer belirtilerdir.

İrritabl bağırsak sendromu: Karın ağrısı, gaz, ishal, kabızlık gibi gastrointestinal sistem belirtileri hastaların yaklaşık yüzde 40'ında görülür.

Bu bulgulara ek olarak unutkanlık veya hafıza sorunları, temporomandibular eklem sorunları, huzursuz bacak sendromu, anksiyete ve depresyon gibi problemler görülebilir.

DOĞRU TANI ÖNEMLİ

Şahin, fibromiyalji hastalığının tanısıyla ilgili olarak “Hiçbir bulgu fibromiyaljiye özgü değildir. Bu nedenle tanı için yukardaki bulguların birinin veya birkaçının varlığı ya da yokluğu yeterli olmaz. Tanı için vücut genelinde en az 3 aydır devam eden ağrıya ek olarak boyun, omuz, sırt, kalça ve bacak gibi yerlerde özel olarak tanımlanmış 18 hassasiyet noktasının en az 11’inde hassasiyet görülmesi yeterlidir” dedi.

FİBROMİYALJİNİN NEDENLERİ

Fibromiyaljinin nedeninin tam olarak bilinmediğini belirten Şahin, “Şimdiye kadar yapılan çalışmalar genetik yatkınlığı ön plana çıkartmaktadır. Bununla birlikte mitokondrilerimizin yetersiz çalışması fibromiyaljinin asıl nedeni olabilir. Mitokondriler hücrelerimizde bulunan ve aldığımız besinleri ve oksijeni kullanarak enerji üreten küçük fabrikalar gibidir. Her hücremizde yüzlerce ve binlercesi vardır bu enerji fabrikalarının. Mitokondrilerimizin düzgün çalışması oksijen ve mikrobesinin yeterli ulaşmasına bağlıdır. Mitokondrilerin düzgün çalışmadığını gösteren en önemli belirti kronik yorgunluktur. Mitokondrilerde hasarlanma başladığında yorgunluk, enerji azlığı, hafızada zayıflama gibi belirtiler ortaya çıkar. Bunların hepsi fibromiyaljideki belirtiler aslında. Toksinler, enfeksiyonlar, allerjenler stres ve kötü beslenme, yüksek karbonhidrat, işlenmiş gıdalar, besin değeri olmayan gıdalar kısacası boş kaloriler mitokondrilerin hasarlanmasına neden olmaktadır” diye konuştu.

FİBROMİYALJİ’DEN KORUNMA YOLLARI

Şahin, “Bu süreç kişinin yaşam tarzı olarak planlanmalıdır. Fibromiyalji için aşağıdaki değişiklikleri hayatımızda uygulayarak aslında birçok kronik hastalıktan da kendimizi korumuş olacağız” diyerek fibromiyaljiden korunma yollarını anlattı.

-Beslenme düzenlemesi (glutensiz ve antiinflamatuar beslenme gibi)

-Mitokondri için özel takviyeler

-Kafein, şeker ve alkolün azaltılması

-Ozon tedavisi

-Egzersiz planı

-Akupunktur

-Stres yönetimi

-Meditasyon, yoga

-Düzenli uyku.