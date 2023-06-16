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Haberler Sigorta

Fiba Sigorta 'dijital' iş modeliyle geldi

Bankacılık ve sigortacılık sektörünün iki markası HDI Sigorta ve Fibabanka’nın, stratejik iş birlikleri kapsamında kurulan dijital sigorta şirketi, Fibasigorta faaliyetlerine başladı. Fibasigorta, teknolojik altyapısıyla değişen tüketici beklentilerine en uygun çözümleri üretmeyi hedefliyor. Fibasigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, “Arkamızda sigortacılık sektörünün dünü ve bugünüyle ilgili ciddi bir tecrübe, önümüzde geleceğe yönelik güçlü bir vizyon var” dedi. Fibasigorta elektronik cihaz koruma, uzatılmış garanti, kasko, konut, deprem sigortası, ekran kırılması ve ticari ferdi kaza sigortaları gibi günlük hayatı kolaylaştıran ve güvence altına alan sigorta ürünlerine kolay ve hızlı ulaşılabilmesini amaçlıyor.

Giriş: 16.06.2023 - 16:10 | Güncelleme: ABONE OL
Fiba Sigorta 'dijital' iş modeliyle geldi
HABERTURK.COM

HDI Sigorta ile Fibabanka hayat dışı sigortacılık alanında hizmet verecek dijital sigorta şirketi Fibasigorta’yı kurdu. Sigorta teknolojilerindeki yapay zekâ, büyük veri, makine öğrenimi, iş zekâsı ve analitiği gibi yenilikçi uygulamaları iş modeline entegre ettiklerini belirten Fibasigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, şirketin stratejisini ve iş modelini 1 yıldan kısa bir sürede özverili ve titiz bir çalışmayla oluşturduklarını söyleyerek, “Fibasigorta güvenilir, kolay ve hızlı sigortacılığın en önemli aktörlerinden biri olacak” dedi.

Tüm sektörlerde olduğu gibi, sigortacılık sektöründe de yaşanan değişimlerin gerektirdiği yeni hizmet anlayışını Fibasigorta’nın hayata geçireceğini dile getiren Öztürkoğlu, “Tüm dünyada, tüm sektörlerde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de değişim rüzgarları esiyor. Sigortacılık sektöründe yaşanan teknolojik değişimlerin yanı sıra, ekonomik ve sosyal değişimler de yepyeni bir hizmet anlayışına yönelik ihtiyacı ortaya çıkarıyor. Bu gelişmeler ışığında hem ülkemizin ekonomisi hem de sektörümüz için önem taşıyan bir adım attık” açıklamasında bulundu.

'İHTİYAÇ DUYULAN YERDE OLACAĞIZ'

Dijital sigortacılık alanında güçlü bir adım atmaktan dolayı heyecanlı olduklarını belirterek açıklamasına devam eden Öztürkoğlu “Sigorta sektörünün dijitalleşme yolculuğunda önemli bir rol üstlenecek Fibasigorta’nın faaliyetlerine başlamasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Arkamızda sigortacılık sektörünün dünü ve bugünüyle ilgili ciddi bir tecrübe, önümüzde geleceğe yönelik güçlü bir vizyon var. Dolayısıyla sektörün yaşadığı dönüşümü ve gittiği noktayı iyi analiz ederek, bu gelişmelere göre stratejiler üretiyoruz. Sigortacılık teknolojilerinde her geçen gün büyüyen bir ivme var. Teknoloji bugün sektöre risk yönetiminden müşteri deneyimine, ürün geliştirmeden satışa kadar güçlü bir değer zinciri sağlıyor. Fibasigorta olarak müşterilerimizin en çok sigortaya ihtiyaç duydukları yerde ve zamanda, onların satın aldıkları ürünle ilişkili kişiselleştirilmiş sigorta ürünü satın alma hizmeti sunacağız. Sigorta işlevselliğini teknoloji ile dijitalleştirerek, bir üçüncü taraf hizmet veya mal sağlayıcının yenilikçi sigorta ürünlerini müşterilerimizin satın alma yolculuklarına sorunsuz, hızlı ve düşük maliyetle entegre edeceğiz. Fibasigorta bu değer zinciri ile dijitalin yarattığı dönüşümle günlük işlemlerini tek ekrana sığdıran, ihtiyacı olan poliçelere kolay, güvenilir şekilde ulaşmak isteyen müşterinin kesişim kümesinde yer alıyor” diye konuştu.

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