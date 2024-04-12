Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        84
        Fenerbahçe
        FB
        82
        Trabzonspor
        TS
        52
        Beşiktaş
        BJK
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        45
        Rams Başakşehir
        İBFK
        43
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        37
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Basketbol EuroCup FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ikinci olan Beşiktaş BOA İstanbul'a döndü - Basketbol Haberleri

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ikinci olan Beşiktaş BOA İstanbul'a döndü

        Kadınlar EuroCup finali rövanş mücadelesinde İngiltere'nin London Lions ekibine yenilerek Avrupa İkincisi olan Beşiktaş BOA, İstanbul'a döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 00:04 Güncelleme: 12.04.2024 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa ikincisi Beşiktaş BOA yurda döndü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş mücadelesinde İngiltere'nin London Lions ekibine yenilerek Avrupa İkincisi olan Beşiktaş BOA, İstanbul'a döndü.

        Londra'dan kalkan özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı ekibi bir grup taraftar tezahüratlar ve çiçeklerle karşıladı.

        Havalimanı çıkışında, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, Beşiktaş BOA Başantrenörü Aziz Akkaya ve takım kaptanı Elif Bayram basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Siyah-beyazlı ekiple birlikte Londra'dan İstanbul'a dönen Başkan Arat, tüm takımla gurur duyduğunu belirterek, "Beşiktaş, kadın sporunda bir tarih yazmıştır. En önemli madalyasını almıştır. Biz kendi evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Kaptanımız, antrenörümüz ve idarecimiz bizim bünyemizden. Beşiktaş, çok özel işler yaptı. TRT’ye de teşekkür ediyorum. Çektiğimiz sıkıntıları da gördüler. Beşiktaş ve Türkiye olarak gurur duyuyoruz. Armamızdaki ay-yıldızı çok güzel temsil ettiler. İslam Alemi'nin, Türkiye içinde ve dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Seneye kupayı alacağız. Bu iş burada bitmedi." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Başantrenör Aziz Akkaya da oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini aktararak, "Buruk bir sevinç var. Final oynamak da büyük bir gurur. Ülkemizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Finalde bulunmak ve Beşiktaş’ı en iyi şekilde temsil etmek büyük bir gurur. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. İdarecilerimize ve başkanımıza da teşekkür ediyorum. TRT’ye de teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye ve Avrupa bu mücadeleyi gördü. Bu mücadeleyi yayınladılar. Kupayı almak istiyorduk. Final oynamak da bir gurur. Yolumuza devam edeceğiz. Buradan geri dönüş yok. Final oynamak bize yetmeyecek. Bundan sonra şampiyon olmak istiyoruz. Herkes inanıyor. Biz de inanıyoruz." şeklinde konuştu.

        Takım kaptanı Elif Bayram da yaptığı açıklamada, "Bu takımın kaptanlığını yapmaktan gurur duyuyorum. Biz kupayı hak ettik. Kazanmak isterdik ama ikinci olduk. Bir şekilde bu kupayı kaldıracağız. Bu sezon için herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖZKAN ARSEVEN: İNGİLİZ LOBİSİNE YENİLDİK

        Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, İstanbul'a kupayla gelmek istediklerini ancak bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını belirterek şöyle konuştu:

        "Kupayı alıp gelmek isterdik, olmadı. Bunun çeşitli sebepleri var. Taraftarımız bizi çiçeklerle karşıladı. Çok güzel bir ortam var. Oyuncularımızla, ve taraftarımızla gurur duyuyoruz, 2. olduk. Bu Beşiktaş tarihinde bir ilktir. Kupayı almak hedefimizdi. Orada hakem hataları oldu. Maçın ilk saniyesinden son saniyesine kadar Beşiktaş'ın aleyhine çalınan düdükler vardı. Üçüncü periyotta Nogic atıldı, 4. periyotta Li ve Krivacevic atıldı, hocamız atıldı. Biz kimle mücadele edeceğiz. Orada kendi kendimizle mücadele verdik. Oyunun içinde kalmaya çalıştık her zaman. Kazanmak için ordaydık. Armamızda Türk bayrağı olan bir kulüp olarak çok yalnız kaldık. Federasyona ve federasyon başkanımıza mektuplar gönderdik. Bizi yalnız bırakmayın dedik. FIBA yetkilileri vardı. FIBA Başkanı ve FIBA Başkan yardımcısı oradaydı. Bizim de FIBA’da bir temsilcimiz var. Hüseyin Bey. Bizi orada yalnız bırakmasaydı farklı olurdu bu maç. Orada İngiliz lobisine veya Eurocup, Euroleague lobisine yenildik. Biz bunu kabullenemiyoruz. Bir cevap beklerdik federasyondan. Önümüzdeki sene daha iyi bir takım kurarak, daha iyi lobiler yaparak bu kupada başarılı olacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki sene hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı
        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı
        Kabustan umuda!
        Kabustan umuda!
        Umutla; Kadıköy'de görüşürüz
        Umutla; Kadıköy'de görüşürüz
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Eminönü'nde insan seli
        Eminönü'nde insan seli
        İsveç'te başörtülü kadına tazminat ödenecek
        İsveç'te başörtülü kadına tazminat ödenecek
        Gaziantep'te sağanak: cadde ve sokaklar suyla doldu
        Gaziantep'te sağanak: cadde ve sokaklar suyla doldu
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Amasra'da yoğunluk! İlçeye girişler kapatıldı
        Amasra'da yoğunluk! İlçeye girişler kapatıldı
        Gabar'da rekor günü
        Gabar'da rekor günü
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Habertürk Anasayfa