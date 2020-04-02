02 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
FIBA'nın internet sitesine açıklamada bulunan Giovannetti, çok zor bir durumdan geçtiklerini belirterek, "İtalya'da hükümet doktorlardan daha fazla yardım istiyor. Bari Hastanesinde çalışıyorum. Daha önce kardiyoloji departmanındaydım ama şimdi koronavirüs hastaları için farklı bir bölüme taşındık. Korkumuz güneyde durumun azalmaması ve belki de kuzeyden güneye geçen insanların virüsü yaymış olmaları. Ne zaman biteceğini bilemiyoruz ama rakamlar arttığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Basketbol ve genel olarak sporun kendisi için büyük tutku olduğunu aktaran Giovannetti, "Spor aktivitesi ile iş arasında iyi denge kurmak çok önemli. Temel olan hayatınızda iyi bir denge yaratmak. Bence herkesin iş dışında, peşinde koşması gereken bir tutkusu olmalı." yorumunda bulundu.
Memleketi Fermo'da bir hastane ile Roma'daki acil servislerde çalışan Marziali ise "Doktor olduğunuzda bir söz veriyorsunuz ve çalışırken bu sözü yerine getiriyor olmaktan gurur duyuyorsunuz. Koronavirüs salgını başladığında gerçekten yardım etmek istedim. Ne olduğu önemli değildi, elimden geleni yapardım. İşimiz her zaman zor ve hep uzun vardiyalarla çalışıyoruz. Ancak şimdi korkumuz daha büyük çünkü virüsü ailemize getirebiliriz ve başkaları da enfekte olabilir." şeklinde görüş belirtti.
Basketbolun kendisine çok şey kattığını kaydeden Marziali, "Basketbol bana açık fikirli olmayı, kendime meydan okumayı, birey olarak gelişmeyi ve bir şeye bağlanmayı öğretti. FIBA sayesinde Avrupa'yı gerçekten keşfettim, diğer ülkelerden birçok yeni insanla tanıştım ve bunlar benim için çok önemli. Basketbol olmasaydı şu an olduğum kişi olamazdım." değerlendirmesinde bulundu.
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