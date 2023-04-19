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Haberler Basketbol

FIBA, 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde Rusya'nın yer almayacağını bildirdi

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak için Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek elemelerde Rusya'nın yer almayacağını açıkladı

Giriş: 19.04.2023 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL
FIBA, 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde Rusya'nın yer almayacağını bildirdi
DHA

FIBA, 2024 Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak milli takımları sitesinden ilan ederken Rusya yer almadı. Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri müdahale nedeniyle Rusya'nın yerine Bulgaristan listeye dahil edildi. Yapılan açıklamada, "IOC'nin 28 Mart'ta yayınlanan uluslararası müsabakalara Rusya veya Beyaz Rusya pasaportuna sahip sporcuların katılımına ilişkin tavsiyelerini takiben FIBA İcra Komitesi, Rusya Erkek Milli Takımı'nın 2023 FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları'na kaydına izin vermemeye karar verdi. Avrupa'nın bir sonraki en iyi takımı olan Bulgaristan, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları'na katılan son takım olacak" ifadeleri kullanıldı.

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