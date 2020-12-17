Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA),Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2021 sezonu takvimini onayladı.
FIA'dan yapılan açıklamaya göre Dünya Motor Sporları Konseyi, 21 Mart 2021'de Avustralya Grand Prix'si ile başlayıp 5 Aralık 2021'de Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek 23 etaplık yeni sezon takvimine onay verdi.
Suudi Arabistan'ın ilk kez şampiyonaya dahil edildiği, 25 Nisan'da yapılacak yarışın ise daha sonra açıklanacağı takvimde Türkiye Grand Prix'si yer almadı. İddialara göre; 25 Nisan'da yapılacak yarış için, Portimao (Portekiz) ve Istanbul Park pistleri adaylar arasında yer alıyor...
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
21 Mart: Avustralya Grand Prix
28 Mart: Bahreyn Grand Prix
11 Nisan: Çin Grand Prix
25 Nisan: Daha sonra belirlenecek
9 Mayıs: İspanya Grand Prix
23 Mayıs: Monaco Grand Prix
6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
13 Haziran: Kanada Grand Prix
27 Haziran: Fransa Grand Prix
4 Temmuz: Avusturya Grand Prix
18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
1 Ağustos: Macaristan Grand Prix
29 Ağustos: Belçika Grand Prix
5 Eylül: Hollanda Grand Prix
12 Eylül: İtalya Grand Prix
26 Eylül: Rusya Grand Prix
3 Ekim: Singapur Grand Prix
10 Ekim: Japonya Grand Prix
24 Ekim: ABD Grand Prix
31 Ekim: Meksika Grand Prix
14 Kasım: Brezilya Grand Prix
28 Kasım: Suudi Arabistan Grand Prix
5 Aralık: Abu Dabi Grand Prix
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