Uzun süredir birlikte olan Kutsi ile Feyza Çıpa'nın evlenmeleri beklenirken, çift sürpriz bir kararla yollarını ayırdı. Çıpa yaptığı açıklamada, "Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.