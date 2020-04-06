'AYRILIK' AÇIKLAMASI

"Evet, bitti" diyen Feyza Çıpa, konuyla ilgili şunları söyledi:

Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum.