Feyyaz Uçar'ın görevi seçimden sonra belli olacak
Beşiktaş'ın futboldan sorumlu yöneticisi Feyyaz Uçar, başkan Hüseyin Yücel'in yeni dönem yönetim kurulu listesinde yer almazken seçimin kazanılması halinde futbol yapılanmasında görev alabilir.
Beşiktaş'ta 29 Aralık'taki seçim öncesinde artık son düzlüğe girilirken adaylar da listelerini açıkladı.
Başkan Hüseyin Yücel'in listesinde mevcut yönetimde futbol şubeden sorumlu yönetici olan Feyyaz Uçar yer almadı.
Yücel'in seçimi kazanması halinde Feyyaz Uçar'ın futbol yapılanmasında görev alabileceği öğrenildi.
Yücel'in başkanlık koltuğuna yeniden oturması halinde yapılacak teknik direktör görüşmelerinin ardından Uçar'ın da yeni dönemdeki rolü netlik kazanacak.
Hüseyin Yücel'in listesinde Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar ve Adnan Sertaç Yazar yer alıyor.