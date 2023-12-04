Feyyaz Uçar, Habertürk'e konuştu: "Beşiktaş değişim istiyor ama..."

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Beşiktaş'ın dün yapılan seçimin ardından 35. başkanı Hasan Arat oldu. Arat'ın başkan olmasıyla iki efsane isim de futbol yapılanmasının başında olacak. Arat döneminde Samet Aybaba, Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü olurken bir başka efsane Feyyaz Uçar da yönetim kurulunda yer alacak.

Uçar, seçimin ardından sıcağı sıcağına Habertürk Spor'a konuştu. Kongrede 21 sandıkta da kazanarak göreve gelmelerini yorumlayan Uçar, "Kongrede böyle bir sonuçla kazanmayı bekliyorduk. Ama tabii kongre bu, belli olmaz, her şey olabilir diye bir endişemiz de vardı. Ancak özellikle ilk 4 sandıktan sonra ara müthiş açılmaya başladı. Beşiktaş camiası yenilik istiyor, değişim istiyor ama kendi değerlerine sahip çıkarak yönetimini değiştirmek istiyor. Beşiktaş tarihini, kendi sahip olduğu güzelliklerini değiştirmek istemiyor. İnşallah bunu Hasan Arat başaracak, biz de ona yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DERBİSİ SÖZLERİ: TAKIMLA ZAMAN GEÇİRİP... Uçar, haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisi ile ilgili ise şunları söyledi: "Fenerbahçe maçının bir derbi olması benim için önemli değil. Neticede maçlardan birisi. Kazanırsan 3 puan alınıyor diğerleri gibi. Ama tabii ki ezeli bir rekabet var yıllardır. Biz göreve yeni başlayacağız. Bu hafta için takımla mümkün olduğunca çok vakit geçirip onların dertlerini, sorunlarını minimuma indirip çok daha istekli, çok daha özgüvenli bir takımla yola çıkmak istiyoruz. Tabii ki derbide de hedefimiz galibiyet."