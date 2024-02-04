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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Feyyaz Uçar'dan Semih Kılıçsoy yorumu: "Elimizde tutamayız" - Beşiktaş Haberleri

        Feyyaz Uçar'dan Semih Kılıçsoy yorumu: "Elimizde tutamayız"

        Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, 2-0 kazandıkları Trabzonspor müsabakasının ardından açıklamalar yaptı. Uçar, 3 puanı getiren golleri atan Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan teklifler bulunduğunun altını çizerek "Elimizde tutamayacağız gibi görünüyor" dedi. Uçar ayrıca transfer çalışmalarına dair de bilgiler verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 23:07 Güncelleme: 04.02.2024 - 23:07
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        • 1

          Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçtaki mücadeleden mutlu olduklarını söyledi.

        • 2

          Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, "Takımın tamamı galibiyeti Samet abiye hediye etti. Onun yaş günüydü. Mücadele edince seyircimiz de mutlu oluyor. İnşallah oyuncularımız bu arzulu, istekli oyuna devam edecek." diye konuştu.

        • 3

          İki golle gecenin yıldızı olan Semih Kılıçsoy'un oyununu değerlendiren Uçar, şunları söyledi:

          "Çıkıp sorumluluk alması, yeteneğini ortaya koyması en sevindirici olaydı. Uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Türk futbolunun son yıllardaki en büyük yıldızı. Teklifler zaten başladı. Montella da milli takıma davet edecektir. Avrupa Şampiyonası'nda forma giyerse sonrasına bakacağız. Kazanamadığımız 3 maçta da zaman zaman iyi oyunlarımız oldu ama son vuruşlarda sıkıntı yaşadık. Semih'in olmadığı maçlarda zorlanıyoruz. Atak sonlandırmalarımızda hep Semih'in imzası var."

        • 4

          Transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Uçar, "Avrupa'da transfer bitti ama bizde devam ediyor. Arayışlarımız da var. Bugün bir oyuncu geldi. İki kulüp anlaşmaya çok yakın. Yarın herhalde resmi açıklama olur. Önümüzdeki hafta içinde istediğimiz şekilde gelişirse transfer yapacağız." dedi.

        • 5

          Daniel Amartey'in ön liberoda etkili olduğunu söyleyen Feyyaz Uçar, "Amartey'in 6 numara oynadığını biliyoruz. Hatay maçında da çok iyi oynamıştı. İstediğinde iyi bir ön libero olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        • 6

          Tüm takımlar için adalet istediklerini söyleyen Uçar, "Bugün Baniyya'nın Semih'e yaptığı harekete aklımız takıldı. Her takımın haklı olduğunu düşündüğü pozisyon var. Biz adaleti herkes için istiyoruz." şeklinde konuştu.

        • 7

          Tayyip Talha Sanuç'un eski performansına döndükten sonra yeniden formayı alacağını söyleyen Uçar, Vincent Aboubakar ile ilgili olarak ise "Aboubakar'la ilgili süreç diğerleriyle olduğu gibi işleyecek. FIFA oyuncuyu koruyan bir tavır içinde. Kadro dışı dişe bir şey yok. Performanstan memnun olmasanız bile takımla idmanına müsaade ediyorsunuz. Ghezzal 11'in değişmezi oldu. Aboubakar'dan da aynısını bekliyoruz. Bütün karar Fernando Santos'undur." ifadelerini kullandı.

        • 8

          Uçar, Ghezzal'ın sözleşmesinin uzama opsiyonuyla ilgili bir soruya, "Bu hocanın tasarrufudur. Önümüzdeki sezon kadrosunda görmek isterse oynatır." diye cevap verdi.

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