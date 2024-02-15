Feyenoord: 1 - Roma: 1 |MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Feyenoord ile Roma 1-1 berabere kaldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 22 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Feyenoord ile Roma karşı karşıya geldi.
Feyenoord'un golünü 45. dakikada Igor Paixao attı. Roma'nın golünü ise 67. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 22 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak. Müsabaka Roma'nın Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda 20.45 seansında alınan diğer sonuçlar:
Galatasaray: 3 - Sparta Prag: 2
Young Boys: 1 - Sporting CP: 3
Shaktar Donetsk: 2- Marsilya: 2