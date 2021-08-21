' PCR testi yaptırmazlar'
6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi toplu olarak bulunulan faaliyetlere katılımda negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY), yayımlanan genelgeyi "Böyle bir karar alınması 'sinema, tiyatrolar kapansın' demek gibi bir şey oldu" sözleriyle yorumladı
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu' konulu genelge gönderdi. Aşı olmayanlara getirilecek test zorunluluğu 6 Eylül'de başlayacak.
Alınan tedbirler ise şöyle sıralandı: Aşıyla ilgili bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecek. Aşılama çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine vali ve kaymakamların koordinasyonunda ağırlık verilecek. Bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların ve kanaat önderlerinin katılımı ve desteğiyle geniş tabanlı çalışmalar yürütülecek.
6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.
Fevzi Genç
Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, genelgeyi şöyle yorumladı; insanları aşı olmaya özendirme yolunda bir adım olarak görüyoruz. Ancak sinema, tiyatro, konser diye kategori yapılmasına anlam veremedik. Restoran, kafe, AVM’ler de insanların toplu olarak bir arada bulunduğu yerler. Böyle bir karar alınması 'sinema, tiyatrolar kapansın' demek gibi bir şey oldu. Sinema girişlerinde ilave görevli bulundurmak zaten işlerini yeni yeni düzelten bir sektör için uygulaması mümkün değil. Bir çok sinemamız bu genelge uygulamada olduğu sürece kapalı kalmayı tercih edecektir. İlaveten, seyirci profilimizin % 25’i 16 yaş altından oluşuyor ve bu gruba aşı sırası daha gelmedi. Kimse çocuğunu sinemaya götürmek için PCR testi yaptırmayacaktır."
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