Ünlü şarkıcı Fettah Can, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde görüntülenen başarılı sanatçı, muhabirlere poz verdikten sonra onlarla ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"Yapmam gereken birkaç iş var. Onlar için geldim. Fazla vakit kaybetmeden onları halledip eve döneceğim" diyen Can, birkaç mağazadan alışveriş yaptıktan sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.