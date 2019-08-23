Fettah Can-Cansu Kurtçu çifti: Bu yaz yoğun tempoda çalıştık - Magazin haberleri

Evlilikleri ile sanat camiasında örnek gösterilen başarılı müzisyenler Fettah Can ve eşi Cansu Kurtçu, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve jet hızı ile alışverişlerini tamamlayan çift, vale noktasında araçlarını bekledikleri sırada gazeteciler tarafından görüntülendi.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen başarılı sanatçılar, "Bu sezon tam anlamıyla tatil yaptık diyemeyiz. Yoğun tempoda çalıştık. Çocuklar da yavaş yavaş büyüyor" açıklamasını yaptı.

Çalışmalara son sürat devam ettiklerini ve yeni şarkıların yolda olduğunu müjdeleyen çift, araçlarının gelmesi ile alışveriş merkezinden ayrıldı.