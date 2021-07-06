FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) avukat yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA'da yer alan habere göre söz konusu örgütün avukat yapılanmasına yönelik yürütülen 2. dalga operasyonu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri gerçekleştiriyor.