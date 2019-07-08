Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarla FETÖ’nün mahrem yapılanmadaki üyelerinin ankesörlü-kontörlü telefonlar üzerinden haberleştiği ortaya çıkarıldı. Bu yöntemin Özellikle TSK’daki mahrem imamlar tarafından sıkça kullanıldığı anlaşıldı.

4 BİN TELEFON

Yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye genelinde mahrem imamlar ile sorumlusu olduğu örgüt üyelerinin kullandığı 4 bini aşkın ankesörlü-kontörlü telefon tespit edildi. Bunlardan 485’inin İstanbul’da, 477’sinin ise Ankara’da olduğu belirlendi.

2010-2018 TARİHLERİ BAZ ALINDI

Söz konusu ankesörlü telefonların 1 Ocak 2010 ile 1 Ocak 2018 yılları arasındaki HTS kayıtları analiz edildi. Bu şekilde muhtemel şüpheli asker listesine ulaşıldı. Ve Tüm Türkiye’de operasyon düğmesine basıldı.

891 OPERASYON YAPILDI

Peki bu devasa ve bir o kadar da FETÖ’nün TSK yapılanmasına darbe vuran bu soruşturmalarının bilançosu ne oldu? HABERTÜRK'ün güvenlik kaynaklarından edindiği verilerine göre; ülke genelinde 891 ankesör operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 14 bin 391 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 13 bin 357’si gözaltına alındı.

OPERASYON RAKAMLARI

Operasyon rakamları şöyle:

Adli işlem yapılanların sayısı: 14 bin 391

Gözaltına alınan şüpheli sayısı: 13 bin 357

Tutuklu sayısı: 5 bin 127

Denetimli serbestlik / serbest: 7 bin 382

Doğrudan serbest: 803

Firar: bin 34

Etkin pişmanlık: 5 bin 743

Etkin pişmanlık oranı: yüzde 43

İTİRAFÇILARIN ORANI YÜZDE 43’E ULAŞTI

Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 5 bin 743 etkin pişmanlıktan yararlanarak, itirafçı oldu. Bu toplam oran şüpheli sayısının yüzde 43’üne denk geliyor. Öte yandan, ülke genelinde söz konusu operasyonların önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.