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        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ operasyon | FETÖ'nün hücre evine baskın: 14 gözaltı | SON DAKİKA HABERLERİ

        FETÖ'nün hücre evine baskın: 14 gözaltı!

        Ankara'da, FETÖ/PDY'nin 'Gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubayın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli/sanık/hükümlü yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 09:42 Güncelleme: 17.07.2024 - 09:42
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        FETÖ'nün hücre evine baskın: 14 gözaltı!
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, firari FETÖ/PDY mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma yürütüldü.

        14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        DHA'da yer alan habere göre haklarında yakalama kararı bulunan ve 'Gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen, aralarında 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubayın da bulunduğu 14 şüpheli/sanık/hükümlü saklandıkları adreslerde yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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