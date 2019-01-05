05 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Erzurum bölge abisi" olduğu iddia edilen kişi, Trabzon'da gözaltına alındı. AA'nın haberine göre, FETÖ/PDY'ye yönelik Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışma sonucu, Rize adli makamlarınca hakkında arama kaydı bulunan,
Erzurum'da FETÖ'ye müzahir kurumlarda çalıştığı tespit edilen ByLock kullanıcısı ve Bank Asya'da hesabı olan F.S, Akçaabat ilçesindeki hücre evinde yakalandı.
3 CEP TELENU VE BAŞKASINA AİT KİMLİK
Trabzon'da FETÖ adına rehber olarak faaliyet yürüten, bir dönem örgüte müzahir dershanede öğretmenlik görevinde bulunan "Erzurum bölge abisi" F.S'nin ikamet ve aracında yapılan aramada 13 bin 400 dolar, bin 390 lira, 3 cep telefonu ile başkası adına düzenlenmiş kimlik ele geçirildi. F.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
FETÖ/PDY OPERASYONUNDA 12 GÖZALTI
Bu arada, Trabzon merkezli 2 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik koordineli çalışmalar kapsamında örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcılarının yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Trabzon ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında hemşire, avukat, Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi ile özel sektör çalışanı, ev hanımı, meslekten ihraç edilmiş öğretmen ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 5'i kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.
ANKESÖRLÜ TELEFON OPERASYONUNDA 13 GÖZALTI
Öte yandan Trabzon merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonunda 13 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik koordineli çalışmalar kapsamında, örgütte ankesörlü telefon kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilenlerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Trabzon merkezli İstanbul, Ankara, Çorum, Hakkari, Burdur, Diyarbakır ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aktif görevde bulunan bir yarbay, bir üsteğmen, 4 astsubay, bir uzman çavuş ile bir sivil memurun yanı sıra biri meslekten ihraç edilmiş, biri istifa etmiş 2 astsubay ile 3 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.
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