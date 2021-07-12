FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bulunan Mehmet Ayaz yaşadıklarını unutamıyor

AA

15 Temmuz gecesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bulunan 57 yaşındaki Ayaz, bir yakınını ziyaret etmek için geldiği Bilecik'te AA muhabirine, darbe girişimi sırasında köprüde yaşadıklarını anlattı.

Ayaz, darbe girişimi haberini yolda yeğeniyle aldıklarını belirterek, aracıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gittiklerini söyledi.

Köprüdeki durumu anlamak için orada bulunanlarla konuştuklarını dile getiren Ayaz, şöyle konuştu:

"Orada trafik tamamen durunca camı açıp 'Ne oluyor?' diye sorduk. 'Terör şüphesiyle asker yolu kesti' dediler. 'Devletin polisi var, askerin burada ne işi var?' diye aklımızdan geçti. Orada birisi bağırdı. 'Kardeşim darbe oluyor darbe, ne terörü? Recep Tayyip Erdoğan gidiyor' dedi. Oradan sonrasını tabii ki çok hatırlamıyoruz. Kontrolden çıktık. Arabadan süratle inip köprüye yöneldim. 'Açılın' diye bağırdım. Köprüde öne geçtik. Asker ve polis üniformalı ne idiği belirsiz tipler vardı. 'Darbe oldu, geçen vurulacaktır, geçemezsiniz.' dendi. Biz de 'Geçeceğiz kardeşim, öleceksek de öleceğiz. Yolumuzu kesemezsiniz. İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür. Gelin kardeşim' dedik. Tabii ki oradaki diğer insanlar da bizi takip ettiler. Allah onlardan da razı olsun. O köprüyü açıp karşıya geçtik."

- "2 yıl yüzünü unutamadım"

Ayaz, köprüden Anadolu Yakası'na geçtiklerini dile getirerek, "Orası da hakikaten 'mahşer yeri' gibiydi. Yerde yatan genç bir çocuk vardı. İki ablamız onu kucağına yatırmış. Yüzü bembeyaz, mermi yemiş ama gülüyor. Onun başını tuttum. 'Sen şehit oluyorsun, kelimeişehadet getir' dedim. Yüzüme bakıp güldü. 2 yıl onun o yüzünü unutamadım." diye konuştu

Mehmet Ayaz, köprünün kapatıldığı ilk noktayı 5 saat süren çaba sonunda açabildiklerine değinerek, o gece köprüde yaşananları anlatmanın güç olduğunu vurguladı.

Köprünün üzerindeki bütün insanların o gece aynı ruh halinde olduğunu anlatan Ayaz, "Orada insanların davranışı standart bir şey değildi. Hakikaten oradaki insanlarda Allah'ın inayeti vardı. Silahsız imanlı insanlar, silahlı imansızlarla mücadele ediyordu. Bence o gece köprünün özeti bu." ifadelerini kullandı.

- "O gece gerçek mermiler vardı"

Ayaz, 15 Temmuz gecesi, bazı insanların canı pahasına meydanlarda olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bankamatik kuyruğunda olan insanlar da vardı. O insanlar için belki bu bir tiyatroydu. Tiyatroda gerçek mermiler kullanılmaz. O gece gerçek mermiler vardı. İlginçtir, siyasilerden bazıları gidip tiyatro seyreder gibi biliyorsunuz, belediye başkanının evinde oturdu. Tiyatroyu seyretti. Ertesi gün kalktı, başarılı, başarısız durumuna göre bir değerlendirme yaptı. Onlar için tiyatroydu. Seyrettiler ama biz oyuncuyduk ve canlı yaşadık ve mermiler gerçekti. '15 Temmuz neydi, ne için yapıldı, bunu yapanlar başarılı olsaydı nasıl bir Türkiye'de yaşayacaktık?' Bence milletimizin bu soruyu sorması lazım. 15 Temmuz başarılı olsaydı, nasıl bir Türkiye'ydik? Ondan sonraki yaşadığımız olaylarla bunu birlikte değerlendirdiğinizde 15 Temmuz'un değeri ve önemi bence çok daha artıyor."