HSK Genel Kurulu, FETÖ’nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında önemli bir karar aldı. Genel Kurul’da FETÖ şüphesi bulunan 36 hakim ve savcının durumu değerlendirildi. Bu isimlerden 17’sinin FETÖ iltisakı tespit edilerek, meslekten ihraçlarına karar verildi. Şemdinli iddianamesini yazan Ferhat Sarıkaya FETÖ iltisakı nedeniyle ikinci kez meslekten ihraç edildi. Sarıkaya daha önce Şemdinli soruşturmasındaki usulsüzlüklerinden dolayı meslekten ihraç edilmişti.

Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, Mersin Cumhuriyet Savcısı İdris Turgut, İstanbul Hakimi Caner Kahraman, Manavgat Hakimi Feyza Temizkan, Gebze Hakimi Lokman Kambur, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Anuk, Adana Cumhuriyet Savcısı Mustafa İbrahim Kenanoğlu, Ilgaz Cumhuriyet Savcısı Habib Nişancı, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Sayıt Dedebali, Yatağan Hakimi Ergül Bala, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Suphandağı, Adana Hakimi Ayşe Atalay, Gaziantep Hakimi Mahmut Yaşar, Mardin İdare Mahkemesi Üyesi Tuğba Şule Kızıltoprak, Germencik Cumhuriyet Savcısı Onur Kaya, Çatalca Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Yeller ihraç edildi.