Fethiye ilçesinde Onur Süleyman Yıldız'ın kullandığı 48 FA 132 plakalı motosiklet, Fethiye-Antalya kara yolu Tüvtürk mevkisinde, yol kenarında park halindeki bir kamyona çarptı.

Motosikletten savrulan Yıldız, aynı istikamette seyreden arkadaşı Yasin Mert Keş idaresindeki 48 AAN 284 plakalı motosiklete de temas ederek ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. AA'nın haberine göre; kazada hafif yaralanan Keş ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza yerine gelen Yıldız'ın yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.