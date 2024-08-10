Fethiye'de kilometrelerce tatilci kuyruğu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz Mahallesi'nde, yoğun turizm sezonu dolayısıyla yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, sezonun çok iyi başlamadığını ancak temmuz itibarıyla Ölüdeniz'de hem trafik hem de müşteri anlamında ciddi yoğunluk yaşandığını belirtti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz Mahallesi’nde, yoğun turizm sezonu dolayısıyla yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.
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Tatilini Fethiye'de geçirmeyi tercih edenler trafikte yoğunluğa neden oldu. Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede, trafik yoğunluğu gün boyu devam etti.
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Belcekız ve Kumburnu Plajlarına ulaşabilen tatilciler ise 35 dereceyi bulan sıcakta denizde yüzerek serinledi.
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Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, sezonun çok iyi başlamadığını ancak temmuz itibarıyla Ölüdeniz'de hem trafik hem de müşteri anlamında ciddi yoğunluk yaşandığını belirtti.
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Eskiden sadece bayram zamanlarında trafik yoğunluğunun olduğunu hatırlatan Kökten, artık yüksek sezonda trafiğin sürekli sıkıştığını söyledi.
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Kökten, "Ölüdeniz için alternatif yol projemiz var. Yol açılınca bu trafik çilesinden kurtulacağız. Çok daha rahat ulaşım sağlanacak. Projenin gerçekleşmesini bekliyoruz ve bu proje için mutluyuz" ifadesini kullandı.
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