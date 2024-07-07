Fethiye'de domuz yavruları plaja indi: Tatilciler şaştı kaldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir domuz, yavruları ile birlikte ormanlık alandan plaja indi. Domuzları gören tatilciler büyük şaşkınlık yaşadı.
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Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'de yarımada çevresindeki bir koyda plaja inen domuz sürüsü, kimseye aldırış etmeden yiyecek aradı.
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Özel localar ve şezlonglar arasında yiyecek arayan, buldukları karpuz kabuğu ve diğer yiyecekleri yiyen domuz sürüsünü gören tatilciler ise şaşkına döndü.
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Tatilciler o anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.
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Domuz sürüsü ise yavrularıyla birlikte daha sonra ormanlık alana geri döndü.
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Uzmanlar domuzların insanlar tarafından beslendiği için yerleşim yerlerine indiğini belirterek uyarıda bulunuyor.
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Son dönemde sıkça domuzların yerleşim yerlerine indiği görülüyor.
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Uzmanlar bu hayvanların insanlar tarafından beslenmemesi gerektiğini aksi halde ekolojik dengenin bozulacağı uyarısında bulunuyor.