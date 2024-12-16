Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Fethiye'de barkodlu ikili atık toplama projesi | Son dakika haberleri

        Fethiye'de "Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi" sürüyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde daha temiz bir çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi" sürüyor. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türkiye'nin ilk ve tek Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi'ni her geçen gün geliştirildiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 17:56 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de barkodlu ikili atık toplama projesi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nığn Fethiye ilçesinde daha temiz bir çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi" devam ediyor. Pilot bölge olarak seçilen Göcek Mahallesi'nde kişiye özel teknolojik altyapıyı yenileyen belediye ekipleri, kayıt işlemlerini güncelledi.

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, daha temiz bir çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla başlattıkları Türkiye'nin ilk ve tek Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi'ni başarıyla sürdürdüklerini söyledi.

        Projenin her geçen gün geliştirildiğini dile getiren Karaca, "Atık ayrıştırma, çevrenin korunması, doğal kaynakların muhafazası, çöpe giden atık miktarının azaltılması ve ekonomik katkı sağlanması açısından büyük bir öneme sahip. Fethiye'mizi daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için çevre dostu projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

        İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak ise atıkları titizlikle ayrıştıran duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #muğla haberleri
        #Fethiye Belediyesi
        #barkod okuma sistemli ikili atık toplama projesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşar Esad'dan ilk açıklama
        Beşar Esad'dan ilk açıklama
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Adana'da ilginç görüntü! Atını markete bağladı
        Adana'da ilginç görüntü! Atını markete bağladı
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Sosyal medyada 'Stanley' isyanı
        Sosyal medyada 'Stanley' isyanı
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Ankaralı Turgut'a veda
        Ankaralı Turgut'a veda
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Habertürk Anasayfa