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        Haberler Magazin Festivallerin 'Altın Filmler'i gişede varla yok arasında

        Festivallerin 'Altın Filmler'i gişede varla yok arasında

        Ödüllü filmlerin yazgısı, yine değişmedi. Festivallerde jüriyi etkileyerek ödüller kazanan filmler, izleyiciler üzerinde aynı etkiyi bırakamıyor. Ülkemizin iki güzide film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali ile Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülüne layık görülen filmlerin bu başarısı, izleyicilerde aynı ölçüde karşılık bulamadı. 2011'den bu yana her iki festivalden 'En İyi Film' ödülü kazanan 24 filmin ortalama izleyici sayısı bir hayli düşük kaldı 

        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 07.01.2024 - 00:00 Güncelleme: 07.01.2024 - 00:00
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        • 1

          Ülkemizin prestijli film festivalleri; Antalya Altın Portakal Film Festivali ile Adana Altın Koza Film Festivali...
          Sinemacılar için bu iki festivalden ödül kazanmak, prestij açısından büyük önem arz ediyor.
          Elbette en başta, en büyük ödül olan 'En İyi Film' dalında 'Altın Portakal' ve 'Altın Koza' kazanmak...
          Ne var ki 'Altın Filmler', gişede kazandıkları ödüller kadar karşılık bulamadı / bulamıyor.
          2011'den bu yana, 'En İyi Film' dalında ödül kazanan 24 film, toplamda 387.485 kişi tarafından izlendi. Ödüllü film başına düşen izleyici sayısı; sadece; 16.145 oldu.

        • 2

          Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül kazanan filmler;

        • 3

          2011
          • Güzel Günler Göreceğiz
          Yönetmen… Hasan Tolga Pulat
          İzleyici Sayısı… 36.009

        • 4

          2012
          • Güzelliğin On Par' Etmez
          Yönetmen… Hüseyin Tabak
          İzleyici Sayısı… 6.182

        • 5

          2013
          • Cennetten Kovulmak
          Yönetmen… Ferit Karahan
          İzleyici Sayısı… 7.244

          • Kusursuzlar
          Yönetmen… Ramin Maun
          İzleyici Sayısı… 8.439

          * 'En İyi Film' ödülü iki film arasında paylaştırıldı.

        • 6

          2014
          • Kuzu
          Yönetmen… Kutluğ Ataman
          İzleyici Sayısı… 11.838

        • 7

          2015
          • Sarmaşık
          Yönetmen… Tolga Karaçelik
          İzleyici Sayısı… 26.381

        • 8

          2016
          • Mavi Bisiklet
          Yönetmen… Ümit Köreken
          İzleyici Sayısı… 10.503

        • 9

          2019
          • Bozkır
          Yönetmen… Ali Özel
          İzleyici Sayısı… 1.639

          * 2017 ve 2018'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Türk filmlerine yönelik 'Uzun Metraj Film Yarışması' kategorisinde yarışma düzenlenmedi.

        • 10

          2020
          • Hayaletler
          Yönetmen… Azra Deniz Okyay
          İzleyici Sayısı… Gösterime girmedi. (Dijital platformda yayınlandı)

        • 11

          2021
          • Okul Tıraşı
          Yönetmen… Ferit Karahan
          İzleyici Sayısı… 5.733

        • 12

          2022
          • Karanlık Gece
          Yönetmen… Özcan Alper
          İzleyici Sayısı… 16.876

        • 13

          Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödül kazanan filmler;

        • 14

          2011
          • Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi
          Yönetmen… Onur Ünlü
          İzleyici Sayısı… 45.253

        • 15

          2012
          • Babamın Sesi
          Yönetmen… Orhan Eskiköy - Zeynel Doğan
          İzleyici Sayısı… 18.214

        • 16

          2013
          • Gözümün Nuru
          Yönetmen… Melik Saraçoğlu - Hakkı Kurtuluş
          İzleyici Sayısı… 1.751

          • Yozgat Blues
          Yönetmen… Mahmut Fazıl Coşkun
          İzleyici Sayısı… 23.179

          * 'En İyi Film' ödülü iki film arasında paylaştırıldı.

        • 17

          2014
          • Toz Ruhu
          Yönetmen… Nesimi Yetik
          İzleyici Sayısı… 3.817

        • 18

          2015
          • Abluka
          Yönetmen… Emin Alper
          İzleyici Sayısı… 24.736

        • 19

          2016
          • Koca Dünya
          Yönetmen… Reha Erdem
          İzleyici Sayısı… 15.989

        • 20

          2017
          • Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
          Yönetmen… Onur Ünlü
          İzleyici Sayısı… 26.880

        • 21

          2018
          • Sibel
          Yönetmen… Çağla Zencirci - Guillaume Giovanetti
          İzleyici Sayısı… 33.725

        • 22

          2019
          • Nuh Tepesi
          Yönetmen… Cenk Ertürk
          İzleyici Sayısı… 53.118

        • 23

          2020
          • Nasipse Adayız
          Yönetmen… Ercan Kesal
          İzleyici Sayısı… 5.879

        • 24

          2021
          • Yaramaz Çocuklar
          Yönetmen… Ahmet Necdet Çupur
          İzleyici Sayısı… 1.214

        • 25

          2022
          • Ela ile Hilmi ve Ali
          Yönetmen… Ziya Demirel
          İzleyici Sayısı… 2.886

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