HABERTURK.COM

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, otomotiv sektöründeki elektriklenme akımına kapıldı. Şirket, önümüzdeki yıllar elektrikli araçlara yöneleceğini ve satışlarının önemli bölümünü bu araçlarda sağlayacağını açıkladı.

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, şirketin 2022-2026 stratejik planı kapsamında, elektrikli araç geliştirme çalışmalarına hız vereceğini ve 2030 yılında toplam satışların yüzde 80'inin tam elektrikli ve hibrit otomobillerden oluşacağını bildirdi.

Önümüzdeki 4 yıl içinde 15 yeni model tanıtmayı hedefleyen Ferrari, tarihindeki ilk SUV modeli Purosangue'yi de yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

İtalyan markanın ilk tam elektrikli modelinin ise 2025 yılında tanıtılacağı kaydedildi. Ferrari'nin söz konusu plan için 4.4 milyar euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.

Benedetto Vigna, 2026 yılında portföyün yüzde 60'ının bataryalı modellerden oluşacağını açıklayarak, içten yanmalı motorların halen kendileri için büyük değere sahip olduğunu söyledi.

Vigna, "Arabalarımızın performansını artırmak için elektrikli motoru kullanabileceğimize inanıyoruz" dedi.