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Fernando Muslera üçüncü kez baba oluyor

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Callegro'dan müjdeli haber geldi. Çift, sosyal medyadan üçüncü kez bebek heyecanı yaşadıklarını duyurdu

02.01.2022 - 17:11 | Güncelleme: ABONE OL
Fernando Muslera üçüncü kez baba oluyor
Üçüncü kez baba oluyor
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HABERTURK.COM

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Callegro, üçüncü kez anne-baba olacaklarını açıkladı. Müjdeli haberi Instagram hesabından duyuran Muslera, eşi ve bebeklerinin ultrason görüntüsünü yayınladı.

Çift, "Üçüncü çocuğumuza kavuşmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

2016 YILINDA EVLENDİLER

Mutlu bir evlilik sürdüren Muslera ve Callegro, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin, Kailash ve Tiziana adında iki çocuğu daha bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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