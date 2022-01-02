Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera ve yönetim arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Burak Elmas, başkan seçilmeden önce eski yönetimin Muslera ile sözleşme uzatmasını eleştirmişti. Bunu duyan Uruguaylı kalecinin yeni yönetimle yıldızı barışmadı.

Sezona kötü başlayan ve eski formundan uzak olan Fernando Muslera, yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle de gönderilmek isteniyor. Ancak 35 yaşındaki kaleci 2024 yazına kadar Galatasaray'da kalmaya kararlı.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ!

Yönetimin hakkındaki düşüncesini bilen Muslera, sosyal medya hesabından yaptığı, ''2024'e kadar kalmak için çok güzel bir ülke. Kim bilir belki daha fazla...'' açıklamasıyla bir anlamda yanıt vermiş oldu.

Galatasaray'da 11'inci sezonunu geçiren Muslera uzun süreli sakatlığı nedeniyle Nisan ayına kadar oynayamayacak. Bu sezon 27 maçta 32 gole engel olamayan Fernando Muslera, 8 maçta da kalesini gole kapatmıştı.