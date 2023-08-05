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        Haberler Futbol Süper Lig Antalyaspor Fernando Al-Jazira'ya transfer oldu - Antalyaspor Haberleri

        Fernando Al-Jazira'ya transfer oldu

        Antalyaspor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Fernando Martins, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Jazira kulübüne transfer oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 18:38
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        Fernando Al-Jazira'yla imzaladı
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        Antalyaspor Kulübü, Brezilyalı oyuncusu Fernando Lucas Martins'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Jazira kulübüne transfer olduğunu bildirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Fernando Lucas Martins'in transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Jazira kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Son iki sezonda Antalyaspor forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, kırmızı-beyazlılarla çıktığı 49 maçta 9 gol attı.

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