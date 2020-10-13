Ferman Toprak, eşi Hilal Toprak'ı darp ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak darp raporu alıp şikayetçi olurken; ünlü şarkıcı iddiaları kabul etmedi. "Hayatı Tespih Yapmışım” şarkısı yediden yetmişe herkes tarafından bilinen Ferman Toprak'ın hayat hikayesi araştırılıyor. Peki, Ferman Toprak kimdir? İşte Ferman Toprak ile ilgili merak edilenler...

FERMAN TOPRAK KİMDİR?

Aslen Adıyamanlı olan Ferman Toprak 30 Ocak 1975 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Doktor babasının tayini çıkınca Ferman Toprak Adana'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Adana'da tamamlayan Toprak, 1995 senesinde Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı. 1996 yılında eğitimini yarıda bıraktı ve müzik hayatına adım atmak için İstanbul'a yerleşti. 1997'de “Böyle Giderse / Kurşunlara Geleyim” adlı ilk albümü yayımlandı. Burada çeşitli mekanlarda sahne alan Toprak, daha sonra Etiler'de gece kulübü ve Kuruçeşme'de yazlık alanda "İnadına" adlı mekan açtı. Fakat, sadece müzik yapmayı tercih etti ve mekanlarını kapattı.

2008 yılında ‘Ferman Zamanı’ isimli albümünü, 2011 yılında ‘Saygılarımla’ adlı albümünü çıkardı.

Albümleri :

1997 – Böyle Giderse / Kurşunlara Geleyim

2008 – Ferman Zamanı

2011 – Saygılarımla

2013 – Hayatı Tespih Yapmışım