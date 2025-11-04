FERİT KAYA KAÇ YAŞINDA?

Ferit Kaya, 24 Şubat 1984 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

FERİT KAYA NERELİ?

Ferit Kaya, Diyarbakır şehrinde dünyaya gelmiştir.

FERİT KAYA'NIN KARİYERİ

Ferit Kaya, tiyatro kökenli bir oyuncu olarak kariyerine başlamış ve çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Güçlü oyunculuk performansları ve karakterlere kattığı derinlikle kısa sürede dikkat çekmiştir.

Başarılı bir dizi kariyerinin yanı sıra ekran projelerinde farklı roller üstlenmiş, son olarak Kanal D'de yayınlanan "Uzak Şehir" dizisinde Demir Baybars karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır. Özel hayatında ise 14 Eylül 2024 tarihinde Yasemin Ceren Topçu ile evlenmiştir.