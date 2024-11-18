Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Feridun Düzağaç davayı kazandı - Magazin haberleri

        Feridun Düzağaç davayı kazandı

        Feridun Düzağaç'ın 'Beni Rahatta Dinleyin' ve 'Köprüden Önce Son Çıkış' albümlerinde yer alan 23 şarkıyı izinsiz bir şekilde dijital mecralarda kullandıkları iddiasıyla A1 Müzik Yapım ile Akbaş Müzik Üretim'e açtığı dava sonuçlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 09:22 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Davayı kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Feridun Düzağaç, 'Beni Rahatta Dinleyin' ve 'Köprüden Önce Son Çıkış' albümlerinde yer alan 23 şarkıyı izinsiz bir şekilde dijital mecralarda kullandıkları iddiasıyla A1 Müzik Yapım ile Akbaş Müzik Üretim'e açtığı davayı kazandı.

        2 yıl önce İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Feridun Düzağaç, maddi - manevi zarara uğratıldığını öne sürerek izinsiz kullanımın durdurulmasını talep etmişti.

        Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda, Feridun Düzağaç’ın eserlere ilişkin dijital iletim hakkını davalı iki şirkete devretmediği belirtildi.

        Kararını açıklayan mahkeme, iki şirketin eserler üzerindeki haksız tecavüzünün durdurulmasına, bu eserleri dijital platformlarda kullanmalarının yasaklanmasına hükmetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Feridun Düzağaç

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        'Savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor
        'Savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor
        Buruk'tan Jelert, Muslera ve Sara sözleri!
        Buruk'tan Jelert, Muslera ve Sara sözleri!
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Polis ekibi TIR'ın altında kaldı: 1 şehit
        Polis ekibi TIR'ın altında kaldı: 1 şehit
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Habertürk Anasayfa