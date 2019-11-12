Ferhat Güneyli, "Dostum Dostum" albümünde Selda Bağcan ile bir araya geliyor. Klipte, Selda Bağcan'ın hayatından pasajları barındıracak olan muhteşem düet, BE Müzik Prodüksiyon etiketiyle piyasaya çıktı.

Albümde yer alan tüm şarkıların sözlerinin İngilizceye çevrilmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren Selda Bağcan, müzisyen dostunun albümü için, Avrupa ve Diğer Dünya Ülkelerinde Anadolu Müziğine aşırı ilginin olduğunu bu projenin dinleyici kitlesinin daha da genişleyeceğini söylüyor.