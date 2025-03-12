Ferhat Gündoğdu: O maç çok özel bir maçtı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gündemdeki konulara HT Spor'da açıklık getirdi.

Ferhat Gündoğdu, Galatasaray-Adana Demirspor ve Kayserispor-Konyaspor maçında yaşananlara dair konuştu.

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İşte Gündoğdu'nun sözleri:

GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇININ KAYITLARI

"O maç çok özel bir maçtı. Sahada inceleme gerektiren bir pozisyonda gerçekleşmedi. Yanlış karar oldu. İlk defa mı oldu, çok fazla oldu. Şimdi bunlar oluyor. Maçın yarıda kalmasıydı, buranın özelliği buydu. Yönetim kurulunun aldığı karar da sahada inceleme gerektirip yapılmadıysa, sansasyonel bir olduysa dedikoduya mahal vermeden yayınlayalım dedi. Kamuoyuna paylaşmaya yönetim karar verdi. Bir kişiye, kulübe karşı değil de şeffaflık nedeniyle gerçekleşti. Nihai hedef olarak her şeyi vereceğiz. Zamanla daha çok şeffaflaşma göreceğiz."

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"MURAT SANCAK GÜVENİNİ BELİRTİYOR"

Murat Sancak'ın "'TFF ve MHK'ya bu maçta (Galatasaray - Adana Demirspor) operasyon çekildi" sözleri

"Sayın Sancak ile olaylar bittikten sonra konuştuk. Bazı alışılmış hadiseler, kanıksanmış olaylar olabilir. Bizim tarafta, bir defa benim telefonum pek çok kulüp başkanında var, ikinci üçüncü lig başkanlarında var. Biz yönetimin çizdiği çerçevede, tabana ve Anadolu'ya yönelik, tüm takımlarımıza yönelik eşit hizmetin götürülmesinden hareketle Kulüpler Birliği, 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği toplantılarına gidiyoruz. Ne kadar iletişim kurarsanız o kadar iyi oluyor. Sayın Murat Sancak orada güvenini, inancını belirtiyor. Birçok kulüp başkanımız, genç hakemlerle ilgili sözlerini söylüyor, genç hakemlerin iyi yolda olduğunu ve desteklediklerini söylüyor." şeklinde yanıtladı.

Kayserispor - Konyaspor maçında neler yaşandı?

"Önce ne yaşandı ona bakalım... Bu maçta yaşanan hadiseye yakın bir maçımız daha oldu ama tam anlamıyla değil. İki oyuncunun iskeletlerinin üst üste gelmesinden dolayı Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ayrı ayrı kişi olarak tanıyamadığı için animasyon üretemedi. Çalışmadı ifadesi yanlış oluyor. Sistem çalıştı ancak animasyon üretemedi. Bu yüzden arkadaşlarımız manuel sistemle çizgi çekerek bunu yapıyorlar ve iki defa yapıyorlar teyit etmek için ikisinde de ofsayt çıkıyor buradaki mesele bu. Ancak süreci işlerken VAR hakeminin, AVAR hakeminin bizim de süreçle ilgili incelememiz oldu. Ben her salı günü bazen çarşamba sabahı mutlaka VAR odasına giriyorum. Bütün not aldığım kayıtları dinliyorum bunlardan eğitim argümanı çıkarmaya çalışıyoruz. Burada sayın Milletvekilimizin bazı iddiaları oldu. Benim bildiğim sayın Federasyon başkanımızın ve İkinci Başkanınımızın, sayın milletvekilini bilgilendirdiklerini biliyorum, olması gerektiği gibi sayın başkan ve ikinci başkan bilgilendirdi. Sayın Vekil, bana bir şey sorduğu zaman ben de bilgilendiririm."

💥 Kayserispor - Konyaspor maçında neler yaşandı?



🎙️ Ferhat Gündoğdu: Oyuncunun iskeletleri üst üste gelince animasyon üretilemiyor. Buna 'sistem çalışmadı' demek doğru ifade değil. Manuel sistemle iki defa çizgi çekiyorlar ve ikisinde de ofsayt çıkıyor. pic.twitter.com/eXgdh2L5sJ — HT Spor (@HTSpor) March 12, 2025